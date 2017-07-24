Минздрав: запрет на продажу алкоголя в мелкой таре может стать полезной мерой

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Запрет на продажу алкоголя в мелкой таре может снизить доступность спиртного для населения. Такое мнение высказал журналистам статс-секретарь, замминистра здравоохранения РФ Дмитрий Костенников.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Минздраву РФ будет предложено рассмотреть возможность запрета продажи алкоголя в мелкой таре на кассах супермаркетов.

По словам Костенникова, все предложения, связанные с регулированием алкогольного рынка, нужно анализировать с точки зрения регулирующего воздействия. "Очень полезная мера. Вообще, на самом деле, у нас есть экспертизы разные, на коррупциогенность, на регулирующее воздействие", - отметил замминистра.

"Зонтичные бренды"

Костенников также заявил, что ведомство готово поддержать запрет на "зонтичные бренды", позволяющие обходить закон о запрете рекламы алкогольной продукции, и продвигать продукцию через рекламу безалкогольных напитков.

"Во-первых, мы, конечно, категорически против возвращения рекламы алкоголя. Во-вторых, мы бы поддержали запрещение таких "зонтичных брендов", которые под видом безалкогольного пива, под видом воды, но с тем же наименованием, которое есть у водки, чтобы этого не рекламировали. Конечно, это лукавые вещи", - сказал он.

По словам Костенникова, бренды через эту рекламу продают свой основной продукт, алкогольный, реклама которого в РФ запрещена. Это предложение, по его словам, может быть рассмотрено рабочей группой по антиалкогольной политике.

Минздрав РФ также рассматривает возможности ужесточения законодательства с целью снижения злоупотребления алкоголем. Так, в рамках Стратегии формирования здорового образа жизни и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года, ведомство рассматривает возможность ограничения продажи алкогольной продукции вместе с рядом других инициатив. Пока "каких-либо решений по данному вопросу не принималось".