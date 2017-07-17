Эксперт Минздрава надеется на введения запрета продажи алкоголя по выходным в 2017 г.

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Первый заместитель директора по научной и лечебной работе Государственного научно- исследовательского центра профилактической медицины (ГНИЦПМ) Минздрава РФ Оксана Драпкина надеется, что запрет на продажу алкоголя в выходные дни будет введен в 2017 году.

"По поводу точных дат сказать сложно, но мы надеемся, что это будет в этом году", - сказала она в понедельник в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее СМИ сообщили, что в Минздраве обсуждается вопрос о включении в Стратегию формирования здорового образа жизни населения положения о введении запрета на продажу алкоголя в выходные дни. По данным газеты "Известия", такое предложение было озвучено в ГНИЦПМ Минздрава, который и разрабатывает данную стратегию. Отмечается, что в проекте документа указывается на недостаточность мер в сфере государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения. В частности, в документе говорится об отсутствии ограничения на продажу алкоголя в выходные дни.

Пресс-служба Минздрав РФ сообщила, что министерство рассматривает возможность ограничения продажи алкогольной продукции вместе с рядом других инициатив по борьбе со злоупотреблением алкоголем, но "каких-либо решений по данному вопросу не принималось".

Стратегия ЗОЖ

Проект стратегии формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года дорабатывается Минздравом РФ.

В стратегию заложены меры по борьбе с избыточным потреблением алкоголя, табакокурением, мотивация граждан к занятию спортом, а также формировании приверженности к здоровому питанию.

Для приверженности к здоровому питанию в целях профилактики ожирения в проект стратегии заложены такие предложения, как сокращение времени рекламы колбасы и колбасных изделий на ТВ, рекламы фастфуда, газировок и чипсов, а также маркировка продуктов питания.

Здоровый образ жизни напрямую связан с частотой случаев возникновения неинфекционных заболеваний. При этом неинфекционные патологии (сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, ожирение и другие) во всем мире являются основной причиной смертности населения.