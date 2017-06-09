Пропаганда ЗОЖ, ограничения и религия: как российские регионы борются за трезвость

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Российские регионы борются за трезвость местных жителей с помощь пропаганды здорового образа жизни, ограничений времени продажи спиртного, религии и так называемой свадебной полиции.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал доклад, в котором говорится, что Магаданская область, Москва, Республика Коми и Сахалинская область возглавили рейтинг российских регионов с самыми высокими объемами продаж крепких спиртных напитков на душу населения. Меньше всего спиртного покупают на Кавказе.

Лидеры не согласны с оценкой

Регионы, попавшие в лидеры рейтинга Роспотребнадзора, не согласны считать себя самыми пьющими в стране. По их мнению, объем продажи алкоголя еще не говорит о его высоком уровне потребления местными жителями.

Например, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов считает, что приезжающие отдыхать в Москву туристы помогли столице "скорректировать" рейтинг. Главный нарколог РФ Евгений Брюн также не согласен с утверждением, что Москва является одним из самых "пьющих" регионов страны. Он отметил, что жители столицы напротив стали меньше пить и умирать от употребления алкоголя.

Не согласна с оценкой, выведшей Колыму в лидеры самых пьющих регионов России, и депутат Госдумы от Магаданской области Оксана Бондарь. "Авторов рейтинга трезвости приглашаем к нам на Колыму, где возводятся физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны, 30% жителей Магадана занимается спортом, выстроена система ограничений мест и времени продажи алкоголя", — сказала Бондарь.

В Сахалинской области попадание в лидеры рейтинга объяснили развитым легальным рынком алкоголя. Так, по данным министерства торговли и продовольствия Сахалинской области, в 2016 году регион показал самый высокий уровень легальных розничных продаж алкогольной продукции, и по данному показателю занимает лидирующую позицию в России.

Отвлекать от горячительных напитков

Заместитель председателя правительства Александр Хлопонин 8 июня заявил журналистам, что в целом по России потребление алкоголя снижается. По его словам, если раньше показатель был 18 литров на человека крепких алкогольных напитков, то сейчас — 10 литров.

Однако, по мнению Хлопонина, губернаторам в регионах стоит уделять больше внимания мерам по профилактике потребления алкоголя, создавать социокультурную среду, где людям было бы чем заняться.

Запреты и ограничения работают

Стоит отметить, что большинство российских регионов так или иначе уже реализуют целый ряд мер, чтобы сократить потребление горячительных напитков. Так, во многих регионах действуют временные ограничения на продажу алкоголя. По мнению заместителя председателя комитета Госдумы по охране здоровья, сопредседателя забайкальского отделения Общероссийского народного фронта Николая Говорина, эта мера хорошо себя зарекомендовала. В тех регионах, где они есть, наблюдается снижение количества уголовных и административных преступлений. Там, где алкоголь можно купить в любое время, число правонарушений, напротив, возрастает, отметил он.

Говорин в качестве примера привел Забайкальский край. Этот регион традиционно входил в пятерку самых неблагополучных в России по числу насильственных преступлений, подавляющее число которых было связано с употреблением алкоголя. После того, как в крае были введены ограничения на продажу спиртного (алкоголь в магазинах региона не продается с 20:00 до 11:00 по местному времени — прим. ТАСС), число подобных правонарушений снизилось, отметил он.

В Архангельской области в дни проведения последних звонков, выпускных в школах и других молодежных праздников алкогольную продукцию разрешено продавать только с 10 до 13 часов. В Новгородской области, где уже действует запрет продажу в розницу спиртного с 21:00 мск до 10:00 мск, с 27 мая введены дополнительные ограничения на продажу алкоголя в так называемых рюмочных, реализующих алкоголь без оказания услуг общественного питания. В таких точках теперь запрещено торговать спиртным с 11 вечера до 10 утра. Власти надеются, что эти меры, в частности, также помогут снизить потребление алкоголя.

Власти Карелии подготовили законопроект, по которому время продажи алкоголя сокращается на три часа, алкоголь планируют продавать с 10 утра до 10 вечера. Сейчас его можно купить с 8 утра до 11 вечера. Как рассказал ТАСС и. о. председателя Контрольного госкомитета Карелии Андрей Кузьмин, республика входит в число регионов с высоким уровнем потребления алкоголя на душу населения. Он выше среднего по России и составляет 9,8 литра. Ожидается, что ограничение доступности алкоголя поможет снизить его, уточнил он.

Северному Кавказу помогает пропаганда и религия

Самыми малопьющими в рейтинге Роспотребнадзора оказались регионы Северного Кавказа. Власти объясняют это, в первую очередь, широким распространением ислама, который запрещает употреблять спиртные напитки, а также активной антипропагандой алкоголя. Заместитель главного врача наркологического диспансера Минздрава Кабардино-Балкарской республики Ольга Удалова рассказала ТАСС, что число стоящих на учете алкозависимых ежегодно уменьшается на 100, а в регионе сокращается потребление спиртного.

"Нужно учесть, что пропаганде уделяется большое внимание, в республике на это затрачивается очень много сил и средств. Молодежи важно в их возрасте делать то, что круто, так вот сейчас у молодежи не круто употреблять алкоголь", — считает эксперт.

Председатель совета при главе Чеченской Республике по развитию гражданского общества и правам человека Тимур Алиев отметил, что в регионе ведется масштабная пропаганда здорового образа жизни, а глава Чечни Рамзан Кадыров подает личный пример, занимаясь спортом. Кроме этого, в регионе алкоголь продавать разрешается с 8 до 10 часов утра и только в специализированных магазинах. В 2016 году после ДТП с семью погибшими, виновником которого стал пьяный водитель, в республике большинство предпринимателей отказались от лицензии на продажу алкоголя, исключение составили два федеральных сетевых магазина.

"И конечно религиозный фактор, он очень весомый. Республику населяют свыше 90% мусульман, а ислам запрещает употреблять алкогольную продукцию. Совокупность всех этих мер и факторов способствовала тому, что мы сегодня один из самых непьющих регионов России", — рассказал Алиев.

Ужесточение законов

В то же время в регионах признают, что использовать только превентивные меры в борьбе с алкоголизацией недостаточно. К действенным результатам приводит в первую очередь ужесточение законов. Как рассказали ТАСС в пресс-службе МВД по Адыгее, ужесточение законодательства помогло сократить в регионе число нетрезвых водителей.

"Число уголовных дел, возбужденных в отношении водителей, которые уже задерживались ранее за управление автомобилем в пьяном виде, но, несмотря на это, вновь сели за руль нетрезвыми, в Адыгее снизилось на 30%. И эта положительная тенденция — результат ужесточения федерального законодательства", — сообщили в пресс-службе.

Стало меньше и дорожно-транспортных происшествий, совершаемых по вине нетрезвых водителей. Кроме этого, с 2015 года в регионе работает так называемая свадебная полиция, которая контролирует корректное поведение свадебных кортежей в Адыгее. Сотрудники полиции контролируют заранее заявленные маршруты их следования буквально от домов невест и женихов до ЗАГСов, ресторанов и банкетных залов, уточнили в региональном МВД.

Это решение стало прецедентом для России, при этом данные меры профилактики свели происшествия и ДТП с участием кортежей к минимуму, резюмировали в полиции.