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Минфин назвал повышение минимальной цены на водку экономически необоснованным

Экономика и бизнес
28 августа, 15:46 дата обновления: 28 августа, 16:36 UTC+3

Необоснованное увеличение минимальной розничной цены на водку приведет к увеличению нелегального оборота, считают в ведомстве

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© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Минфин России считает необоснованным повышение минимальной розничной цены за бутылку водки объемом 0,5 литра до 300 рублей с нынешних 205 рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

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"Сейчас установлен экономически обоснованный уровень минимальной розничной цены пол-литровой бутылки водки - 205 рублей (затраты на производство и спрос -прим. ТАСС). Необоснованное увеличение минимальной розничной цены на водку приведет к увеличению нелегального оборота этой продукции и увеличению потребления суррогатов", - пояснили в Минфине.

По информации газеты "Известия", Минздрав направил в Минфин предложения о повышении в 2018 году акциза на алкоголь с содержанием спирта более 9%. По мнению Минздрава, 300 рублей - оптимальная розничная цена бутылки водки объемом 0,5 литра. В Минфине на запрос газеты не ответили.

Как сообщил Минздрав через пресс-службу, ведомство считает, что повышение акцизов и минимальной цены на алкоголь является одной из самых эффективных мер по сокращению потребления алкоголя в стране.

Вопрос о повышении минимальной цены на водку встал после увеличения с 1 января 2017 года ставки акциза на крепкие алкогольные напитки - с 500 до 523 рублей за литр спирта. В середине мая минимальную розничную цену на бутылку водки объемом 0,5 лита повысили до 205 рублей со 190 рублей.

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