Минфин назвал повышение минимальной цены на водку экономически необоснованным

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МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Минфин России считает необоснованным повышение минимальной розничной цены за бутылку водки объемом 0,5 литра до 300 рублей с нынешних 205 рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.
"Сейчас установлен экономически обоснованный уровень минимальной розничной цены пол-литровой бутылки водки - 205 рублей (затраты на производство и спрос -прим. ТАСС). Необоснованное увеличение минимальной розничной цены на водку приведет к увеличению нелегального оборота этой продукции и увеличению потребления суррогатов", - пояснили в Минфине.
По информации газеты "Известия", Минздрав направил в Минфин предложения о повышении в 2018 году акциза на алкоголь с содержанием спирта более 9%. По мнению Минздрава, 300 рублей - оптимальная розничная цена бутылки водки объемом 0,5 литра. В Минфине на запрос газеты не ответили.
Как сообщил Минздрав через пресс-службу, ведомство считает, что повышение акцизов и минимальной цены на алкоголь является одной из самых эффективных мер по сокращению потребления алкоголя в стране.
Вопрос о повышении минимальной цены на водку встал после увеличения с 1 января 2017 года ставки акциза на крепкие алкогольные напитки - с 500 до 523 рублей за литр спирта. В середине мая минимальную розничную цену на бутылку водки объемом 0,5 лита повысили до 205 рублей со 190 рублей.