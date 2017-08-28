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Минпромторг опасается роста потребления "боярышника" в случае повышения цены на водку

Экономика и бизнес
28 августа, 13:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, августа. /ТАСС

Последнее повышение цен на водку до 205 рублей за бутылку объемом 0,5 литра произошло весной этого года

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МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Повышение в России минимальной розничной цены за бутылку водки объемом 0,5 литра до 300 рублей приведет к сокращению легального рынка и росту потребления суррогатов, считают в Минпромторге. Так в пресс-службе министерства прокомментировали ТАСС предложение Минздрава, по мнению которого крепкий алкоголь в России должен дорожать быстрее инфляции.

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Ранее газета "Известия" сообщила, что Минздрав направил в Минфин предложения о повышении в 2018 году акциза на алкоголь с содержанием спирта более 9%. По мнению Минздрава, 300 рублей - оптимальная розничная цена бутылки водки объемом 0,5 литра. В Минфине на запрос газеты не ответили.

В пресс-службе Минпромторга ТАСС отметили, что предложения Минздрава не получали. "Однако очевидно, что увеличение минимальной цены на водку до 300 рублей за пол-литра приведет только к двум последствиям: сокращению легального рынка и к серьезному увеличению потребления суррогатов типа "боярышника". Вкупе все это приведет лишь к ухудшению здоровья нации", - резюмировали в Минпромторге.

Последнее повышение цен на водку произошло весной этого года - 13 мая вступил в силу приказ Минфина о повышении минимальной розничной цены на водку со 190 до 205 рублей за бутылку объемом 0,5 литра.

Вопрос о повышении минимальной цены на водку встал после увеличения с 1 января 2017 года ставки акциза на крепкие алкогольные напитки - с 500 до 523 рублей за литр спирта.

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