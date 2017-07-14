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Минфин не планирует повышать акцизы на крепкий алкоголь в 2018 году

Экономика и бизнес
14 июля, 13:24 UTC+3 МОСКВА 14, июля. /ТАСС

Представитель министерства при этом сообщил, что ведомство может осенью представить Госдуме законопроект об акцизах на спиртосодержащую продукцию

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МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Повышать акцизы на крепкий алкоголь в 2018 году не планируется, индексация акцизов предусмотрена в 2020 году на уровень инфляции. Об этом заявил журналистам директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

"Нет, конечно", - сказал Сазанов, отвечая на вопрос о возможности повышения акцизов на крепкий алкоголь в 2018 году.

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5 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий новый порядок индексации акцизных ставок на подакцизные товары с 2020 года - на уровень инфляции. Законопроект инициирован правительством РФ.

В настоящее время в России отсутствует единый порядок индексации ставок акцизов. Согласно базовому прогнозу Минэкономразвития, в 2020 году инфляция составит 4%. Индексация ставок акцизов на уровень инфляции в 2020 году "обеспечит дополнительные доходы бюджетной системы по сравнению с доходами, рассчитанными исходя из ставок, предусмотренных для 2019 года, в размере 56,2 млрд рублей", указывается в сопроводительных материалах к законопроекту.

При этом в 2018-2019 годах акцизы предполагается сохранить на уровне, установленном действующим налоговым законодательством.

Акцизы на всю алкогольную продукцию, которые выросли с 1 января 2017 года, правительство не планирует менять до конца 2019 года. Речь идет как о крепком алкоголе, так и о винах, и слабоалкогольной продукции. Так, акцизы для алкогольной продукции с долей этилового спирта до 9% включительно (за исключением пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, вин, фруктовых вин, игристых вин, сидра, пуаре, медовухи, винных напитков, изготавливаемых без добавления ректифсикованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья) может сохраниться на уровне 418 руб. за 1 литр; алкогольная продукция с долей этилового спирта более 9% - 523 руб. за 1 литр.

Акцизы на пиво, сидр, пуаре и медовуху предлагается оставить на уровне 21 руб. за литр, крепкое пиво (свыше 8,6%) - 39 руб. за литр. Ставки акциза на российские игристые вина сохранятся на уровне 18 рублей за литр; на вина, защищенные географическим указанием и с защищенным наименованием места происхождения - 5 руб. за литр.

Законопроект об акцизах на алкоголь

При этом Сазанов сообщил, что министерство разрабатывает законопроект о введении акцизов на спиртосодержащую продукцию, который может быть представлен на рассмотрение Госдумы осенью текущего года.

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"Прорабатывается этот вопрос. Просто надо здесь понимать, что есть добросовестные производители парфюмерно-косметической продукции, продукции бытовой химии. Важно, чтобы они не пострадали, чтобы на них не выросла налоговая нагрузка", - сказал он.

По его словам, это сложная тема, требующая тщательной проработки. "Те, кто использует это (производство парфюмерной и продукции и бытовой химии) как прикрытие (для производства спиртосодержащих жидкостей), вот для них акциз и должен появиться. Но это сложная тема, мы ее прорабатываем. Если какой-то консенсус будет найден, то мы к осени выйдем с соответствующим предложением", - сказал Сазанов.

В конце 2016 г. президент РФ Владимир Путин поручил ужесточить правила производства и оборота спиртосодержащей продукции, а также усилить наказание за их нарушение и изменить акцизы на алкоголь.

Поручение главы государства касалось, в частности подготовки предложений о внесении изменений в законодательство РФ о налогах и сборах, предусматривающих изменение действующих ставок акцизов на алкогольную и спиртосодержащую продукцию в целях снижения спроса на суррогаты алкоголя.
 

Отравление суррогатами

Ужесточение оборота и производства спиртосодержащей продукции началось после массового отравления средством для ванн "Боярышник" в Иркутске. Всего от отравления суррогатным спиртосодержащим концентратом "Боярышник", содержащим метиловый спирт, в декабре 2016 г. в Иркутске пострадали более 120 человек, 76 из них скончались.

По уголовному делу о массовом отравлении предъявлено обвинение всем 22 ранее задержанным лицам.

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