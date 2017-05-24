Титов: текущие минимальные цены на крепкий алкоголь легализуют конрафактную продукцию

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Текущие минимальные розничные цены на крепкий алкоголь фактически легализуют контрафактную и криминальную продукцию. Об этом говорится в ежегодном докладе президенту РФ бизнес омбудсмена Бориса Титова.

"Существующие минимальные розничные цены на крепкую алкогольную продукцию фактически легализуют контрафактную и криминальную продукцию, так как ни одно легальное предприятие сегодня не может даже уложиться в себестоимость данных минимальных цен, не говоря уже о минимальной доходности", - говорится в докладе.

Поэтому бизнес-омбудсмен предлагает утвердить новые минимальные цены на крепкий алкоголь, "исходя из экономических реалий, стоимости сырья и комплектующих".

13 мая вступил в силу приказ Минфина о повышении минимальной розничной цены на водку до 205 рублей за бутылку объемом 0,5 литра. При этом ранее вице-премьер РФ Александр Хлопонин выступал за повышение минимальной розничной цены на водку до 219 руб. Предыдущая минимальная розничная цена составляла 190 рублей.

Кроме того, минимальная розничная цена на коньяк увеличилась до 371 рубля за бутылку объемом 0,5 литра. Ранее установленная цена составляла 322 рубля.

Вопрос о повышении минимальной цены на водку встал после увеличения с 1 января 2017 года ставки акциза на крепкие алкогольные напитки - с 500 до 523 рублей за литр спирта.

Как заявлял глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина России Алексей Сазанов, министерство согласует единый алгоритм для автоматического расчета минимальной розничной цены на водку, который будет проводиться 1-2 раза в год с учетом ставки акциза и надбавок производителей.