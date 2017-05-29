В 2016 году доходы бюджета от акцизов на алкоголь выросли на 38%

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Доходы государственного бюджета от сбора акцизов по итогам 2016 года выросли на 38% и достигли порядка 300 млрд рублей, что является показателем роста объемов реализации легальной алкогольной продукции. Об этом сообщил в эфире телеканала НТВ заместитель председателя правительства РФ Александр Хлопонин.
"Показатели очень хорошие, практически рост 38% акцизов. Это показывает, что в легальной рознице у нас больше стало реализовываться качественной продукции. Если раньше мы основной контроль направляли на наши крупные предприятия, то сегодня в основном вся борьба идет с подпольными предприятиями и цехами, которые становились источниками несчастных случаев", - заявил он, отметив, что порядка 300 млрд рублей получило государство от акцизов.
"Сегодня все фактически легальные производители, зарегистрированные, лицензированные производители, они все реализуют через розницу. Их объем производства растет", - пояснил вице-премьер.
Хлопонин также напомнил, что с 1 июля система ЕГАИС будет распространена на отдаленные сельские поселения по всей стране. "Думаю, что и там объем легальной продажи увеличится, объем нелегальной сократится", - отметил он.