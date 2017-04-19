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Россия тратит 1 млрд руб. в год на лечение отравлений суррогатным алкоголем

Происшествия Отравления суррогатным алкоголем в России
19 апреля, 13:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
Михаил Мурашко уточнил, что это данные без учета случая массового отравления в Иркутске, где погибли 76 человек
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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Расходы здравоохранения на лечение отравлений суррогатным алкоголем ежегодно составляют более 1 млрд рублей. Об этом сообщил глава Росздравнадзора Михаил Мурашко.

"В год мы имеем свыше 120 тыс. обращений по поводу отравлений суррогатами алкоголя. Расходы на их лечение составляют более 1 млрд рублей", - сказал он.

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По его словам, это данные без учета прошлогоднего случая массового отравления в Иркутске, где в декабре 2016 года более 120 жителей отравились суррогатным спиртосодержащим концентратом "Боярышник". Из них скончались 76 человек.

По данным Росстата, в период с января по октябрь 2016 года из-за случайных отравлений алкоголем в России скончались более 6,9 тыс. человек. Одной из причин отравления является употребление спиртосодержащих жидкостей, заведомо не предназначенных для питья. Зачастую в них вместо питьевого этилового спирта (этанол) содержится токсичный метиловый спирт (метанол). По запаху и вкусу он неотличим от этилового, но при этом является смертельно опасным ядом.

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