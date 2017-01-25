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В Иркутской области арестованы четыре бутлегера по делу о суррогатном алкоголе

Сибирь
25 января, 13:30 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 25, января. /ТАСС
Ранее полиция и ФСБ выявили в регионе два подпольных мини-заводах по изготовлению суррогата алкогольных напитков
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ИРКУТСК, 25 января. /ТАСС/. Суд в Иркутской области арестовал четверых бутлегеров, подозреваемых в причастности к подпольным производствам суррогатного алкоголя в Иркутске и Усолье-Сибирском. Двум предполагаемым главарям преступной группы мера пресечения будет избрана в четверг, 26 января, сообщил ТАСС источник в правоохранительных структурах региона.

"В четверг в Шелеховском городском суде будет избрана санкция в отношении двух главарей группы бутлегеров. Четверо фигурантов этого уголовного дела уже арестованы", - сказал собеседник агентства.

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Ранее в среду ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк сообщал о выявленных сотрудниками полиции и ФСБ двух подпольных мини-заводах по изготовлению суррогата алкогольных напитков. Таким образом было предотвращено попадание в розничную сеть почти 30 тонн контрафактного алкоголя.

Источник агентства пояснил, что в цехах были обнаружены несколько тысяч заготовок пластиковых бутылок под концентрат "Боярышник".

Средство с такой этикеткой, в составе которого был обнаружен метиловый спирт, стало причиной гибели в Иркутске в декабре прошлого года 76 человек, общее число пострадавших превысило 120.

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