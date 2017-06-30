"Известия": новый ГОСТ позволит производить водку с золотом и серебром

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Росстандарт готовит изменения в ГОСТ водки, что позволит производителям расширить ассортиментную линейку и поднять продажи за счет возможности помещать в бутылки отдельные предметов из драгметаллов - золотые и серебряные монеты, всевозможные пластины и подковки. О этих планах Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в пятницу сообщила газета "Известия" со ссылкой на ведомство.
Как пояснили в Росстандарте, речь идет о ГОСТе "Водки и водки особые. Общие технические условия", действующем с 2013 года. Разрабатывает поправки Технический комитет по стандартизации "Спиртовая, дрожжевая и ликероводочная продукция", исполнителем выступает Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи. Газета отмечает, что уведомление о разработке будет размещено на официальном ресурсе Росстандарта в июле.
Сейчас закон о госрегулировании производства и оборота этилового спирта обязывает производителей и импортеров делать напитки в соответствии с госстандартами и указывать информацию об этом на этикетке. В то же время техрегламент "Пищевая продукция в части ее маркировки" не обязывает производителя указывать на этикетке какую-либо информацию о ГОСТе при его использовании, а подписанный Россией в 2014 году договор ЕврАзЭС обязывает применять стандарты любого уровня лишь на добровольной основе.
В случае исключения требования о соответствии алкогольных напитков ГОСТу напитки должны будут соответствовать только требованиям техрегламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции". Этот документ не касается содержащихся в ГОСТе качественных характеристик вроде вкуса, аромата или цвета.