Генпрокуратура РФ предложила правительству разработать порядок реабилитации наркозависимых

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ обратилась к правительству с предложением разработать порядок организации реабилитации наркозависимых граждан.

Об этом сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

"Генпрокуратура РФ обратилась с инициативой к правительству РФ дать поручение МВД совместно с Минздравом, Минобрнауки и другими заинтересованными ведомствами разработать порядок организации реабилитационных мероприятий для наркозависимых лиц, а также скоординировать исполнение мероприятий в субъектах РФ", - сообщил он.

По его словам, такие меры необходимы, так как были выявлены существенные недостатки при реализации антинаркотических программ. "Выяснилось, что единый подход к организации процесса реабилитации наркозависимых отсутствует, а нормативно-правовые акты, регулирующие эту сферу, требуют доработки", - пояснил Куренной.

Одним из нарушений было отсутствие субсидирования реабилитации наркозависимых. "В некоторых регионах России (в республиках Адыгея, Башкортостан, Карелия, Крым, Забайкальском крае, Амурской, Саратовской областях и других регионах) в 2016 году организациям не выделялись субсидии для реабилитации наркозависимых, а в 2017 - 2018 годах такое субсидирование не было даже запланировано. И это притом, что деньги на оказание медицинской помощи и реабилитацию больным наркоманией и алкоголизмом выделялись немаленькие: в 2016 году - 1 млрд рублей, а в 2017 - 1,2 млрд рублей", - отметил Куренной.

Также прокуроры выявили, что мероприятия по антинаркотическим программам были профинансированы несвоевременно или не в полном объеме, а мероприятия по реабилитации наркозависимых включались в региональные антинаркотические программы только после вмешательства прокуроров. Например, в Пензенской области прокуроры направили губернатору области информацию о недостаточности финансирования антинаркотической программы на 2014 - 2020 годы. По результатам рассмотрения сумма выделенных на программу средств, была увеличена почти на 4 млн рублей. "В республиках Адыгея, Марий Эл, Забайкальском крае, Волгоградской области и других регионах уполномоченные органы не всегда проводили оценку эффективности реализации антинаркотических программ", - рассказал Куренной.

"Особое внимание уделялось вопросам развития условий для социально ориентированных некоммерческих организаций, чья деятельность направлена на реабилитацию наркозависимых лиц. Например, в Марий Эл, Саратовской и Смоленской областях прокуроры инициировали проработку институтов поддержки таким НКО", - добавил представитель надзорного ведомства.