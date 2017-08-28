Минприроды: разрешение санитарных рубок близ Байкала не приведет к росту числа поджогов

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Разрешение сплошных санитарных рубок леса в районе озера Байкал не приведет к росту незаконных поджогов и заготовки древесины. Об этом в понедельник ТАСС сообщил пресс-секретарь Минприроды России Николай Гудков.

Ранее в СМИ появилась информация, что Минприроды России направило в правительство законопроект о поправках в федеральный закон "Об охране озера Байкал", разрешающий, в частности, сплошные санитарные рубки горелых лесов в экологической зоне Байкала.

"Заготавливают для продажи так называемую деловую древесину, которая сохраняется при поджогах. Санитарные рубки же будут проводиться на "горельниках" - участках леса, полностью уничтоженных огнем", - пояснил собеседник агентства.

Также Гудков рассказал, что на данный момент в районе заповедного озера 100 тыс. га леса требует проведения санитарных рубок.

Ранее на пресс-конференции в Москве заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Ястребов рассказал журналистам, что после рубок "горельников" будет производиться восстановление леса, а также опроверг появившуюся информацию о переводе земель лесного фонда под нужды промышленности.