Студенты московского вуза помогли таежной отшельнице Агафье Лыковой подготовиться к зиме

КЕМЕРОВО, 29 августа. /ТАСС/. Десять студентов Московского госуниверситета информтехнологий, радиотехники и электроники помогли отшельнице Агафье Лыковой, проживающей на заимке в Хакасии, подготовиться к зиме - заготовили дрова, отремонтировали курятник и сарай. Об этом во вторник сообщили в администрации Кемеровской области.

Как пояснили в пресс-службе, с 2013 года студенты побывали в гостях у отшельницы четыре раза.

"Каждый раз губернатор помогает им добраться до заимки (с Таштагольского района их привозят на заимку вертолетом - прим. ТАСС). В этот раз студенты пробыли на заимке десять дней. За это время накосили траву для коз, высушили и сложили сено, заготовили дрова, почистили погреб, отремонтировали хозпостройки - курятник, сарай", - отметили в пресс-службе.

Лыкова рассказала, что ей пишут со всего мира, в частности, показала письмо из Боливии, в котором говорится о намерении русской эмигрантки вернуться на Родину и поселиться рядом с заимкой. Отшельница отметила, что все у нее в хозяйстве в порядке, на жизнь не жалуется: пребывает в бодром настроении, переехать поближе к людям пока по-прежнему не собирается.

Агафья Лыкова - единственная оставшаяся в живых представительница семьи отшельников-староверов, найденных советскими геологами в 1978 году в Западных Саянах. Семейство состояло из пяти человек: Карпа Осиповича, двух его сыновей и двух дочерей, в том числе Агафьи. Долгие годы они жили в тайге, в 1981 году один за другим умерли трое из детей, в 1988 году ушел из жизни Карп Осипович.

Несмотря на то что территориально заимка Лыковой относится к Хакасии, глава Кемеровской области в течение многих лет помогает ей. Тулеева связывают дружеские отношения с отшельницей с 1997 года, когда он впервые побывал у нее в гостях.