Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.08:
$ 58.55
€ 69.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Штормовое предупреждение из-за дождя, града и ветра объявлено в Кабардино-Балкарии

Общество
29 августа, 10:43 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 29, августа. /ТАСС

Ненастная погода в регионе ожидается 29 и 30 августа

Поделиться
Материал из 1 страницы

НАЛЬЧИК, 29 августа. /ТАСС/. Управление МЧС по Кабардино-Балкарии (КБР) объявило штормовое предупреждение из-за сильного дождя, града и грозы, которые ожидаются в регионе в ближайшие двое суток.

"В ближайшие 1-3 часа и до конца суток 29 и 30 августа местами по Кабардино-Балкарской Республике ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, гроза, ливни с градом, шквалом ветра 20-25 м/с, на реках подъем уровней воды до неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема", - сказали во вторник в пресс-службе министерства.

Спасатели рекомендуют населению воздержаться от поездок по городу и включить средства проводного и радиовещания.

"Если ливень застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления. Если здание (помещение), в котором вы находитесь, подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность. Если покинуть здание не представляется возможным, то поднимитесь на выше расположенные этажи, выключите электричество и газ, плотно закройте окна, двери и сообщите о своем местонахождении в дежурную службу МЧС по телефону 01", - добавили в МЧС.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Без барьеров: как в московском метро готовят собак-поводырей
Стихия знаниям не помеха: регионы начнут учебный год вовремя, несмотря на пожары и паводок
Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов
Фото
Мирей Матье
20
Мирей Матье открыла юбилейный фестиваль "Спасская башня"
8
Школу на тысячу мест откроют в октябре в ЮЗАО Москвы на месте снесенных пятиэтажек
4
ОНФ нашел в Петербурге сад, "озелененный" ветками на скотче
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Строители подняли железнодорожную арку Крымского моста на проектную высоту
2
Заставивший девушек умываться зеленкой таксист пришел в полицию
3
Почему Юлия Липницкая завершила карьеру
4
Спасатели третий день ищут туриста из Москвы в горах Сочи
5
Кобзон не пустил внучку на шоу "Голос"
6
Эксперт: КНДР продемонстрировала, что ее ракеты способны поразить базу США на Гуаме
7
Задержанный по подозрению в поджогах в Волгоградской области признал вину
Темы дня
Новости партнеров
Реклама