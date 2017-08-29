Штормовое предупреждение из-за дождя, града и ветра объявлено в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 29 августа. /ТАСС/. Управление МЧС по Кабардино-Балкарии (КБР) объявило штормовое предупреждение из-за сильного дождя, града и грозы, которые ожидаются в регионе в ближайшие двое суток.

"В ближайшие 1-3 часа и до конца суток 29 и 30 августа местами по Кабардино-Балкарской Республике ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, гроза, ливни с градом, шквалом ветра 20-25 м/с, на реках подъем уровней воды до неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема", - сказали во вторник в пресс-службе министерства.

Спасатели рекомендуют населению воздержаться от поездок по городу и включить средства проводного и радиовещания.

"Если ливень застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления. Если здание (помещение), в котором вы находитесь, подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность. Если покинуть здание не представляется возможным, то поднимитесь на выше расположенные этажи, выключите электричество и газ, плотно закройте окна, двери и сообщите о своем местонахождении в дежурную службу МЧС по телефону 01", - добавили в МЧС.