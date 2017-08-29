ЯКУТСК, 29 августа. /ТАСС/. Аэропорт Олекминск в Якутии возобновил работу, воздушная гавань не функционировала с 17 августа из-за повреждения дождями взлетно-посадочной полосы. Об этом во вторник сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики.

"В связи с улучшением погодных условий сегодня, 29 августа, аэропорт Олекминска возобновил работу", - сообщается на официальном сайте Минтранса Якутии.

Так, из-за временного закрытия аэропорта с 17 августа около 100 человек не могли вылететь из Иркутска в Якутск и Олекминск. Также более 100 человек не могли выехать из Олекминска в Якутск и по другим направлениям.

В период закрытия аэропорта были организованы дополнительные рейсы водным транспортом для доставки пассажиров из Олекминска в Якутск и обратно, на маршруте курсировали скоростные суда "Метеор" и "Ракета".

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на представителя авиакомпании "Якутия", люди были размещены в гостиницах города Иркутска, обеспечены питанием, камерой хранения для вещей.

После открытия аэропорта Олекминск в течение двух дней - 29 и 30 августа - планируется совершить 12 рейсов для перевозки всех пассажиров из Иркутска и Якутска для доставки их в Олекминск.