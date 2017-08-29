Подмосковье должно полностью подготовиться к отопительному сезону к 15 сентября

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КРАСНОГОРСК, 29 августа. /ТАСС/. Власти Московской области намерены завершить подготовку объектов жилищно- коммунального хозяйства (ЖКХ) региона к отопительному периоду к 15 сентября. Об этом сообщил во вторник на заседании правительства региона министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин.
"По плану подготовки к осенне-зимнему периоду на 1 сентября регион должен выйти с 90% готовностью. На 15 сентября подготовка должна составлять 100%", - сказал Хромушин, добавив, что на данный момент средний уровень готовности к отопительному сезону в Московской области составляет 91%.
По словам министра, несколько муниципалитетов Подмосковье являются абсолютными лидерами по подготовке к отопительному сезону, их готовность близка к 100%: Коломна, Шатура, Реутов, Фрязино, Ленинский район, Лыткарино, Королев, Кашира, Люберцы, Бронницы.
Вместе с тем, пять муниципальных образований сильно отстают в подготовке к осенне-зимнему периоду, их готовность составляет 50-70%: Электрогорск, Лотошинский район, Дмитровский район, Рузский городской округ, Солнечногорский район. Кроме того, существуют проблемы в подготовке к отопительному сезону 17 военных городков, расположенных на территории региона.
Как уточнили в пресс-службе министерства, отопительный период должен начаться, когда температура воздуха не поднимается выше 8 градусов тепла в течение пяти дней.