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Московские школьники смогут бесплатно ходить в музеи с 1 сентября

Общество
29 августа, 12:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС

По словам мэра столицы, это необходимо для того, чтобы педагоги смогли проще осуществить интеграцию с различными возможностями

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Вход в музеи для московских школьников сделают бесплатным с 1 сентября 2017 года, сообщил во вторник мэр города Сергей Собянин.

"Для того, чтобы вам проще было решать вопросы интеграции с возможностями научными, производственными и культурными, с 1 сентября этого года мы делаем музеи Москвы бесплатными для московских школьников", - сказал Собянин на заседании городского открытого педагогического совета.

Мэр Москвы вручил столичным педагогам награды за вклад в развитие системы образования - почетные знаки "Заслуженный учитель города Москвы" - и поздравил их с наступающими Днем знаний и Днем города.

"В этом году городу исполняется 870 лет. Образование играет одну из самых ключевых ролей в том, чтобы наш город не только набирал годы, но и становился молодым, современным, привлекательным. Спасибо еще раз за вашу работу", - сказал Собянин.

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