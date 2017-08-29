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В подмосковном поселке Сергиевский по требованию прокуратуры убрали свалку бытовых отходов

Общество
29 августа, 14:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС

В отношении организации, которая складировала опасные отходы в гаражном боксе, возбуждено административное дело

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Прокуратура добилась ликвидации свалки бытовых отходов в поселке Сергиевский в Коломенском районе Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

"В ходе проверки выявлены нарушения закона в деятельности общества с ограниченной ответственностью "Беатрис". Установлено, что организация в гаражном боксе, расположенном на территории поселка Сергиевский Коломенского района, складировала бытовые и коммунальные отходы различных классов опасности", - сообщили в надзорном органе.

Также установлено, что ООО "Беатрис" не выдавалось санитарно-эпидемиологическое заключение. По результатам проверки Коломенская городская прокуратура возбудила в отношении юридического лица административное дело по ст. 8.2. КоАП РФ ("Несоблюдение экологических и санитарно- эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления").

"Генеральному директору прокуратура внесла представление об устранении нарушений федерального законодательства. В настоящее время свалка ликвидирована", - сообщили в областной прокуратуре.

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