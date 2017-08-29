Жителям Подмосковья школьная форма на одного ребенка обойдется в 4800 рублей

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Школьная форма на одного ребенка жителям Подмосковья обойдется примерно в 4800 рублей, а цена букета стартует от 300 рублей. Об этом во вторник сообщает Министерство потребительского рынка и услуг Московской области.

"По нашим предварительным подсчетам, оборот сектора специализированной розничной торговли детской одеждой, обувью, формой, а также канцелярскими товарами в этом году превысит пять миллиардов рублей. Школьная форма обойдется в этом году жителям Подмосковья в среднем в 4800 рублей на одного ребенка", - рассказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Он отметил, что в сумму 4800 рублей включена примерная стоимость следующих предметов одежды: юбка - 1000 руб. или брюки - 800 руб., пиджак - 2000 руб., рубашка - 650 руб., обувь - 1000 руб., колготки - 150 рублей.

В министерстве привели данные статистики, которые показывают, что большинство семей делают покупки практически накануне 1 сентября, несмотря на то, что ассортимент продумывается как минимум за год, заказы оформляются заранее, а производство стартует не позднее, чем за пять-шесть месяцев до главного периода "школьных трат".

По данным министерства, рюкзак для школьника в Подмосковье можно приобрести по цене от 1000 руб., мешок для сменной обуви - от 250 руб. Цены на физкультурную форму также варьируются от 1400 руб. Средняя цена школьного букета составит от 300 руб.