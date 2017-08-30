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Учебно-научный центр МГУ лидирует в рейтинге RAEX по конкурентоспособности выпускников

Общество
30 августа, 12:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС

Школа-интернат имени имени А. Н. Колмогорова за 54 года выпустила более 3 тыс. будущих обладателей ученых степеней, многие из них стали профессорами МГУ

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Специализированный учебно-научный центр МГУ занял первое место в рейтинге школ по конкурентоспособности выпускников по версии RAEX (Эксперт РА). Об этом сообщили в среду в пресс-службе МГУ.

"Специализированный учебно-научный центр - школа-интернат имени А. Н. Колмогорова МГУ занял первое место, - отметили в пресс-службе. - В пятерке лучших - лицей "Вторая школа" (Москва), Лицей научно-инженерного профиля города Королева, Президентский лицей № 239 (Петербург), Лицей при ТПУ. Большинство выпускников этих школ сумели поступить в лучшие вузы страны на бесплатной основе".

В пресс-службе отметили, что RAEX подготовил третий ежегодный рейтинг 200 лучших школ России. В его рамках впервые составлен список топ-50 школ по конкурентоспособности выпускников - перечень школ, выпускники которых имеют наиболее высокие шансы на поступление в лучшие вузы страны. Исследование проводилось "на основании эксклюзивных данных, которые предоставили агентству университеты из топ-20 рейтинга RAEX. Всего были обработаны сведения о поступлении более чем 93 тысяч выпускников из 12 тысяч российских школ".

"За 54 года школа-интернат имени А. Н. Колмогорова (СУНЦ МГУ) выпустила более 3 тыс. [будущих] кандидатов и докторов наук, десятки академиков. Многие выпускники стали профессорами МГУ, - приводит пресс-служба слова ректора МГУ Виктора Садовничего. - Очень важно вернуться к вопросу о создании школ-интернатов для одаренных детей в каждом регионе РФ. В свое время они просто развернули в нужном направлении нашу систему школьного образования".

В этом году агентство RAEX, напомнили в пресс-службе, "впервые проанализировало успешность школ с поправкой на их масштаб, а именно учло не только количество школьников, поступивших в лучшие вузы, но и численность выпускных классов рассматриваемых школ".

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