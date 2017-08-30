Васильева призвала учителей не давать детям избыточной физической нагрузки

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Глава Минобрнауки Ольга Васильева предостерегала школы от того, чтобы давать детям излишнюю физическую нагрузку.
"У нас было достаточно количество несчастных случаев. В подростковом возрасте нельзя давать [слишком большую] нагрузку в силу серьезных возрастных изменений", - сказала министр в среду на Общероссийском родительском собрании.
Она добавила, что раньше в школах существовали "группы здоровья" из ослабленных детей, подчеркнув, что каждая школа должна знать об особенностях здоровья своих подопечных.
Первое Общероссийское родительское собрание прошло в 2014 году. В 2017 году площадкой проведения стал Центр образования N548 "Царицыно". Сбор вопросов осуществлялся через сайт министерства и соцсети. Партнером в проведении собрания выступила "Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей".