Васильева призвала учителей не давать детям избыточной физической нагрузки

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Глава Минобрнауки Ольга Васильева предостерегала школы от того, чтобы давать детям излишнюю физическую нагрузку.

"У нас было достаточно количество несчастных случаев. В подростковом возрасте нельзя давать [слишком большую] нагрузку в силу серьезных возрастных изменений", - сказала министр в среду на Общероссийском родительском собрании.

Она добавила, что раньше в школах существовали "группы здоровья" из ослабленных детей, подчеркнув, что каждая школа должна знать об особенностях здоровья своих подопечных.

Первое Общероссийское родительское собрание прошло в 2014 году. В 2017 году площадкой проведения стал Центр образования N548 "Царицыно". Сбор вопросов осуществлялся через сайт министерства и соцсети. Партнером в проведении собрания выступила "Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей".