Собянин: проект "Электронная школа" создаст в Москве динамичную образовательную среду

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в преддверии Дня знаний обсудил с представителями столичной образовательной сферы актуальные вопросы, касающиеся дальнейшей реализации проекта "Московская электронная школа". Как отметили участники круглого стола, проект призван создать единую электронную образовательную среду, кардинально поменять учебный процесс, сделать его интересным и динамичным.

Для этого, в частности, предлагается вовлечь школьников и студентов в создание технической базы проекта и интегрировать систему с различными гаджетами. В обсуждении приняли участие глава столичного департамента образования Исаак Калина, руководитель департамента информационных технологий Артем Ермолаев, председатель комиссии по образованию Мосгордумы Антон Молев, а также студенты, учителя и директора школы.

"Мы собрались поговорить о дальнейшем развитии "Электронной школы". Москва продвигается в различных направлениях по внедрению "умных" технологий, это касается управления транспортом, ЖКХ, госуслугами. Любая сфера нашей жизни, так или иначе, соприкасается с "умными" технологиями, и образование, конечно, не исключение. С 2012 года мы стали активно внедрять технологии в образование", - отметил Собянин.

По словам мэра, главной проблемой, с которой столкнулись специалисты при создании проекта "Московская электронная школа", стала разработка учебных сценариев. "Вначале мы пошли по стандартному пути, мы решили, что сами разработаем этот контент, наймем специалистов, которые сядут в закрытой комнате и создадут нам нечто такое, что будет воспринято всей образовательной системой. К сожалению, вынужден признать - это тупиковый путь. Мы создали 1,5 тыс. таких пособий, сценариев уроков, которые не были востребованы школами", - пояснил Собянин.

После этого, продолжил градоначальник, было принято решение предоставить учителям возможность самим разрабатывать учебные сценарии. "В короткие сроки мы получили 48 тыс. сценариев, из которых 8 тыс. отмодерированы и уже находятся в свободном доступе", - добавил он.

Интеграция с гаджетами

"Очень серьезная проблема, когда я, к примеру, выделил на самостоятельную работу пять минут, по истечению этого времени ученик начинает "торговаться", "конючить" дополнительные минуты. С внедрением "Электронной школы" тесты решаются на планшетах, ученик видит, сколько ему осталось времени на задание, учится тайм-менеджменту", - отметил учитель физики школы № 498 Андрей Белышев.

По словам директора школы № 2095 Ильи Новокрещенова, с появлением проекта уроки стали интереснее и динамичнее, и школы быстрее отходят от принципа "говорящей головы". Это позволяет ученикам с удовольствием осваивать учебный материал, а учителям - оптимизировать свою работу и эффективно организовывать образовательный процесс. Тем не менее, эксперт считает, что платформа проекта нуждается в постоянной модернизации. В частности, одним из таких решений он видит интеграцию проекта с различными гаджетами, которыми каждый день пользуются ученики.

"Первое, "Электронная школа" должна стать ближе к ребенку, должна произойти интеграция с другими гаджетами. Второе, нужно создавать большую вовлеченность в игру: в процессе игры ребенок оставляет "цифровой след", который мы можем потом анализировать", - пояснил он.

Студент НИУ "Высшая школа экономики" Максим Немкевич предложил разрешить заниматься технической разработкой проекта не только специалистам департамента информационных технологий, но и школьникам и студентам. "Мы должны быть вовлечены в создание таких проектов. Это рождает конкуренцию между школьниками и студентами, в результате чего получится проект, который действительно ждали. Эти навыки пополнят наше портфолио и позволят в дальнейшем устроиться на работу", - отметил он.

Проект "Московская электронная школа"

Проект стартовал в сентябре 2016 года, тогда в шести образовательных учреждениях у школьников вместо учебников появились планшеты, а обычные дневники заменили электронными. Каждый кабинет оснащен интерактивными досками и столами. Педагог может отправлять учащимся задания и индивидуальные учебные планы, выбрать шкалу оценки деятельности учеников. Также можно прикрепить задание в дневник прямой ссылкой на источник в платформе, а для родителей предусмотрена возможность уведомить учителя об отсутствии ребенка на занятиях, отслеживать весь режим пребывания ученика в школе - на уроке, прогулке, в столовой, в кружке.

В пилотном проекте по освоению "Московской электронной школы" принимают участие шесть учебных заведений - школы №№ 2095, 627, 1995, 194, 1298 и лицей № 1571. Как сообщил ранее руководитель департамента информационных технологий столицы Артем Ермолаев, в сентябре этого года к проекту "Московская электронная школа" присоединится треть столичных школ, еще две трети присоединятся в конце 2018 года. К 2019 году в централизацию и внедрение проекта планируется вложить 16 млрд рублей инвестиций.