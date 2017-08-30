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Васильева выступила за пятидневку для младших классов

Общество
30 августа, 12:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС

Соответствующее решение должно быть одобрено на педагогическом собрании в школе, уточнила глава Минобрнауки

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила о том, что младшеклассники должны учиться в школе пять дней.

"Мое личное мнение, что малыши должны укладываться в пять дней программы, а постарше учиться в субботу", - отметила министр в среду на Общероссийском родительском собрании.

Она добавила, что решение о пятидневке принимает школа. "Для этого нужно провести педагогическое собрание коллектива или решение общественной организации", - уточнила Васильева.

Первое Общероссийское родительское собрание прошло в 2014 году. В 2017 году площадкой проведения стал Центр образования N548 "Царицыно". Сбор вопросов осуществлялся через сайт министерства и соцсети. Партнером в проведении собрания выступила "Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей".

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Персоны
Васильева, Ольга Юрьевна
Страны
Россия
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