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Васильева: дети должны сдавать телефоны перед началом уроков

Общество
30 августа, 13:15 дата обновления: 30 августа, 13:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС

По словам главы Минобрнауки, в классах есть планшеты, на которых можно посмотреть необходимый материал

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Школьники, приходя на уроки, должны сдавать мобильные телефоны. Такое мнение в среду выразила глава Минобрнауки Ольга Васильева на Общероссийском родительском собрании.

"Рассматривать ли iPhone как помощь на уроке - это вопрос очень сложный. Мое убеждение, что он мешает. Ребята приходят в школу, кладут телефоны в красивый ящичек. [На уроке] есть планшет, на котором можно посмотреть необходимый материал, есть электронная доска", - сказала министр.

Она также добавила, что каждая школа может сама выработать рекомендации относительно мобильных телефонов, но придерживается мнения, что на них стоит ввести запрет.

Первое Общероссийское родительское собрание прошло в 2014 году с экс-главой Минобрнауки Дмитрием Ливановым. В 2017 году площадкой проведения стал Центр образования номер 548 "Царицыно". Сбор вопросов осуществлялся через сайт министерства и соцсети. Партнером в проведении собрания выступила "Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей".

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Персоны
Васильева, Ольга Юрьевна
Страны
Россия
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