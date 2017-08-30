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Собянин: власти Москвы привлекут бизнес к разработке сценариев "Электронной школы"

Общество
30 августа, 14:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС

Город предполагает выплату средств разработчикам сложного контента

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Московские власти привлекут бизнес-сообщество к разработке учебной платформы проекта "Московская электронная школа". Об этом сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин в ходе круглого стола с представителями столичной образовательной сферы на тему дальнейшей реализации проекта.

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В обсуждении приняли участие глава столичного департамента образования Исаак Калина, руководитель департамента информационных технологий Артем Ермолаев, председатель комиссии по образованию Мосгордумы Антон Молев, а также студенты, учителя и директора школы.

"Мы обсуждаем те или иные варианты участия бизнеса. Скорее всего, в ближайшее время мы пойдем на эксперимент, примем постановление правительства Москвы о стимулировании, мотивации такого рода процесса. Посмотрим, удобно ли это для бизнеса, разработчиков, учителей, учащихся или нет, и затем будем вносить изменения, адаптируя проект к запросам рынка, учащихся и школ", - отметил Собянин.

Как пояснил Ермолаев, существует две схемы взаимодействия с бизнесом в разработке учебной платформы. "Если речь идет о картинке или куске текста, механизм будет достаточно простой: авторские права на этот элемент будут находиться у города. Если говорить о более сложных элементах, то предполагается следующее: пройдя модерацию, они будут загружены в систему, и дальше, в зависимости от количества пользования этой системой, предполагается выплачивание денег. Авторское права остаются у разработчика, мы получаем права на использование", - пояснил он.

Ермолаев подчеркнул, что у города нет цели собрать у бизнеса права. "Мы заинтересованы в том, чтобы получать качественный контент, который будет дорабатываться", - добавил он.

Проект "Московская электронная школа"

Проект стартовал в сентябре 2016 года, тогда в шести образовательных учреждениях у школьников вместо учебников появились планшеты, а обычные дневники заменили электронными. Каждый кабинет оснащен интерактивными досками и столами. Педагог может отправлять учащимся задания и индивидуальные учебные планы, выбрать шкалу оценки деятельности учеников. Также можно прикрепить задание в дневник прямой ссылкой на источник в платформе, а для родителей предусмотрена возможность уведомить учителя об отсутствии ребенка на занятиях, отслеживать весь режим пребывания ученика в школе - на уроке, прогулке, в столовой, в кружке.

В пилотном проекте по освоению "Московской электронной школы" принимают участие шесть учебных заведений - школы №№ 2095, 627, 1995, 194, 1298 и лицей № 1571. Как сообщил ранее руководитель департамента информационных технологий столицы Артем Ермолаев, в сентябре этого года к проекту "Московская электронная школа" присоединится треть столичных школ, еще две трети присоединятся в конце 2018 года. К 2019 году в централизацию и внедрение проекта планируется вложить 16 млрд рублей инвестиций.

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