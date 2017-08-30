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Глава Минобрнауки считает, что кружок по шахматам должен быть в каждой школе

Общество
30 августа, 13:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС

Ольга Васильева уточнила, что проводить занятия можно в рекреациях

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Дети в каждой школе должны заниматься шахматами. Такое мнение выразила глава Минобрнауки Ольга Васильева в среду на Общероссийском родительском собрании.

"Шахматы должны быть во всех школах. Плюс, это не затратно, в школах есть большие рекреации, где можно проводить занятия. Я за то, чтобы в шахматы играли в каждой школе", - сказала Васильева.

Первое Общероссийское родительское собрание прошло в 2014 году с экс-главой Минобрнауки Дмитрием Ливановым. В 2017 году площадкой проведения стал Центр образования номер 548 "Царицыно". Сбор вопросов осуществлялся через сайт министерства и соцсети. Партнером в проведении собрания выступила "Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей".

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Персоны
Васильева, Ольга Юрьевна
Страны
Россия
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