Движение транспорта ограничат 1 сентября в Москве в связи с праздником Курбан-байрам

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Ограничения движения транспорта будут введены в Москве 1 сентября - на восьми улицах и в пяти переулках. Это связано с проведением религиозного праздника Курбан-байрам, сообщается на сайте столичной мэрии.

"Первого сентября с 02:00 до 11:00 мск в Москве закроют автомобильное движение по нескольким улицам и переулкам. Автомобилисты не смогут проехать по улицам Дурова, Большой Татарской, Мещанской, Минской (от Мосфильмовской улицы до Кутузовского проспекта), Южнобутовской (от Остафьевской улицы до Бунинской аллеи), Щепкина (от Самарской улицы до Садового кольца) и Гиляровского (от Капельского переулка до Садового кольца)", - уточняется в сообщении.

Кроме того, на улице Хачатуряна (от Алтуфьевского шоссе до Отрадной улицы) будет перекрыта одна полоса. Ограничения также будут действовать на Старом Толмачевском, Малом Татарском, Климентовском, Озерковском и Капельском (от проспекта Мира до улицы Гиляровского) переулках.

На участке Садового кольца от проспекта Мира до съезда на Олимпийский проспект будет ограничено движение на одной полосе, съезд на проспект будет перекрыт.