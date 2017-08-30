Студенты российских вузов выпустят в небо белые шары в память о жертвах теракта в Беслане

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ВЛАДИКАВКАЗ, 30 августа. /ТАСС/. Акция "Помним Беслан" пройдет в российских вузах 3 сентября, сообщили в среду в пресс-службе Северо-Осетинского государственного университета, который является инициатором акции.
"Российские студенты выпустят в небо белые шары в память о жертвах Беслана. 3 сентября в 13:05 по московскому времени - в момент, когда начался штурм захваченной террористами школы, - в образовательных организациях проведут памятную акцию "Помним Беслан". В небо выпустят одновременно 334 белых воздушных шара - по числу жертв трагедии", - сообщает пресс-служба.
Акция проводится во второй раз и пройдет при поддержке Минобрнауки РФ.
В результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы №1 в заложниках оказались более 1,2 тыс. человек. Погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, из них 186 - дети. Инвалидами стали 126 бывших заложников, в том числе 70 детей, многие из них до сих пор нуждаются в реабилитации.