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"Одноклассники" запустили проект с видеоэкскурсиями по Москве от звезд кино и шоу-бизнеса

Общество
31 августа, 9:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС

Для экскурсий выбрано 16 мест с необычной историей, например, каток в Крапивинском переулке и училище для глухонемых на Донской улице

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Проект "100личности" - карта города с видеоэкскурсиями от известных личностей, разработанный совместно с правительством Москвы, запущен в соцсети "Одноклассники" к 870-летию столицы. Каждый желающий может ознакомиться с гидами по интересным местам города от Федора Бондарчука, Феклы Толстой, Сергея Гармаша и других знаменитостей, сообщается в четверг на портале столичной мэрии.

"В честь городского юбилея мы подготовили особый проект: теперь благодаря циклу познавательных видеоэкскурсий прогуляться по московским улицам, да еще и в компании знаменитостей, могут и жители других российских и зарубежных городов", - цитирует портал слова заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно- земельных отношений Натальи Сергуниной.

Отмечается, что для экскурсий выбрано 16 мест с необычной историей. В частности, из гидов можно будет узнать об истории создания училища для глухонемых на Донской улице, переоформления фасада Чайного дома на Мясницкой, а также познакомиться с историей создания катка в Крапивинском переулке.

Празднование 870-летнего юбилея Москвы будет проходить с 1 по 10 сентября. По всему городу будут размещаться более 40 тематических площадок, их объединит общий девиз: "Москва - город, где создается история". Тематические площадки будут посвящены различным известным деятелям, родившимся в столице и внесшим весомый вклад в мировое наследие. Весь город оформят в стиле русского авангарда.

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