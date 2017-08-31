Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 58.73
€ 70.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Памятник Исламу Каримову открыли в столице Узбекистана

Общество
31 августа, 10:49 UTC+3 ТАШКЕНТ ТАШКЕНТ 31, августа. /ТАСС

В церемонии приняли участие президент Шавкат Мирзиёев, супруга первого главы государства Татьяна Каримова, премьер Абдулла Арипов, представители парламента и общественности

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАШКЕНТ, 31 августа. /ТАСС/. Памятник первому президенту Узбекистана Исламу Каримову открыт перед его бывшей резиденцией "Ок Сарой", преобразованной в мемориальный комплекс. Об этом в четверг сообщил информационный телеканал "Узбекистан 24".

"В церемонии приняли участие президент Шавкат Мирзиёев, супруга первого президента Татьяна Каримова, премьер-министр Абдулла Арипов, члены правительства, представители парламента и общественности республики", - говорится в сообщении.

Памятник Каримову создал известный узбекский скульптор Ильхом Жабборов, автор монументов независимости и гуманизма на площади Мустакиллик (Независимости) и Амира Темура в центре столицы.

Ожидается, что в эти дни памятники Исламу Каримову также будут торжественно открыты в Самарканде и Карши, где он родился и работал.

Ислам Каримов (1938-2016) - первый президент Узбекистана с момента обретения страной независимости в 1991 году. Он был главой республики до своей смерти 2 сентября 2016 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Арипов, Абдулла Нигматович Каримов, Ислам Абдуганиевич Мирзиёев, Шавкат Миромонович
Страны
Узбекистан
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Британский стандарт: чему отечественные вузы могут поучиться у английских коллег
Самшитовый лес, пострадавший от самшитовой огневки
Самшит в огневке: можно ли предотвратить катастрофу в реликтовых кавказских лесах
Без барьеров: как в московском метро готовят собак-поводырей
Фото
2
Бюст Юрия Гагарина установлен в Музее науки в Лондоне
12
Около 22 тыс. человек в ходе "битвы" на "Томатине" израсходовали 160 тонн помидоров
Мирей Матье
20
Мирей Матье открыла юбилейный фестиваль "Спасская башня"
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Певица Линда оказалась среди пешеходов, сбитых грузовиком в центре Москвы
2
Кобзон: Людмила Рюмина боролась за чистоту русской песни
3
Умерла народная артистка России Людмила Рюмина
4
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
5
Автомобиль врезался в толпу в центре Петербурга
6
СМИ: принцесса Диана была в сознании и могла говорить после автокатастрофы
7
Архивы уральской дивизии "черных ножей" оцифруют к 75-летию ее создания
Темы дня
Новости партнеров
Реклама