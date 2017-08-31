Арсений Миронов назначен и.о. ректора Московского государственного института культуры

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Директор Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева Арсений Миронов назначен исполняющим обязанности ректора Московского государственного института культуры (МГИК). Об этом сообщает в четверг пресс-служба Министерства культуры РФ.

"Соответствующий приказ подписан министром культуры Российской Федерации Владимиром Мединским, - отметили в пресс-службе. - Нового руководителя коллективу вуза сегодня представил первый заместитель министра культуры Российской Федерации Владимир Аристархов".

Аристархов, слова которого привели в ведомстве, отметил, что Минкультуры считает МГИК "главным столпом образования в сфере культуры". "Нам очень важно, чтобы наша отрасль могла опираться на ваш вуз", - сказал первый замминистра. Со своей стороны, Миронов подчеркнул роль вуза в подготовке кадров для сферы культуры, назвав эту работу "высокой миссией".

Как отметили в пресс-службе, Арсений Миронов имеет ученую степень кандидата наук, опыт работы в администрации президента РФ, в Министерстве связи и массовых коммуникаций, Государственном институте искусствознания и в Министерстве культуры РФ.

С 2014 года возглавлял Российский научно-исследовательский культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева. Также является членом научного совета Российской академии наук по культурному и природному наследию.

Ранее ректор МГИК Иван Лобанов написал заявление об уходе в связи с переводом на новую работу. В качестве ректора он возглавил Государственный университет управления.