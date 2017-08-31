Патрушев 1 сентября примет участие в открытии кадетского училища в Петрозаводске

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 1 сентября примет участие в открытии Петрозаводского президентского кадетского училища. Об этом сообщили в пресс-службе СБ РФ.

"Патрушев, являющийся председателем Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия Республики Карелия, примет участие в открытии Петрозаводского президентского кадетского училища", - говорится в сообщении. В этот же день Патрушев посетит крупнейшее машиностроительное предприятие Карелии - завод "Петрозаводскмаш" госкорпорации "Росатом", а также проведет встречи с руководством региона.

1 сентября в стенах нового кадетского училища начнут учебный год 360 детей из разных регионов страны. Кадетов разместят в трех корпусах в соответствии с годом обучения. Для кадетов в Петрозаводске с нулевого цикла построен учебно-административный корпус с медпунктом, книгохранилищем, учебными аудиториями, учительскими комнатами и актовым залом на 600 мест с акустической установкой для звукоусиления. Также была возведена трехэтажная столовая, в которой размещено несколько обеденных залов, магазин товаров первой необходимости, парикмахерская, классы дополнительного образования и электронный тир. Столовая соединена с основным корпусом крытым теплым переходом. При строительстве училища в Петрозаводске были использованы ранее разработанные типовые проекты зданий для объектов образования Минобороны.