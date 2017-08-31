Городское планирование Москвы осуществляется на 500 лет вперед

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Столичные власти при городском планировании Москвы смотрят на 500 лет вперед, бизнес пока не в состоянии справиться с такими крупными социальными проектами, как программа реновации. Такое мнение в рамках дискуссии с представителями строительных компаний высказал глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев в ответ на вопрос о их привлечении к программе реновации не только в качестве подрядчиков.

"Город смотрит на 100 лет вперед, а по некоторым проектам на 500 лет вперед, горизонт планирования Москвы гораздо выше. Метро проектируется на 200 лет вперед", - сказал Бочкарев.

Он отметил, что горизонт планирования у строительных компаний небольшой, от пяти до десяти лет. Кроме того, в рамках первой волны реновации город был вынужден взять на себя задачи, с которыми не справились строительные компании в рамках контракта.

"Проект реновации это не девелопмент, это проект глобального обновления стареющего жилого фонда. Я хочу добавить, что никакой бизнес пока не в состоянии даже в ближайшем будущем с этим справиться", - сказал Бочкарев.

О реновации

1 июля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу, утвержденную мэром Сергеем Собяниным 1 августа, вошло 5144 дома, среди которых в основном пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося фонда такого типа в Москве.

Общая площадь домов, которые подлежат реновации, - порядка 16 млн кв. метров. В них проживает около 1 млн москвичей в 350 тыс. квартир. В первые три года Москва вложит в программу 300 млрд рублей. 8 августа мэр утвердил фонд реновации, который будет оперировать этими средствами и станет застройщиком.

Инвестиционные и девелоперские компании для строительства в рамках реновации привлекаться не будут, но не исключена их работа как подрядных организаций. Помимо бюджетных источников, фонд сможет привлекать средства дольщиков, среди которых могут быть и юридические лица, отмечается в постановлении столичного правительства.