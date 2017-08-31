Сергей Шнуров будет вести шоу о кошках на Первом канале

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров станет ведущим новой программы на Первом канале - "Главный котик страны". Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.

"Коты очень похожи на своих хозяев. Например, у меня был кот, который, несмотря на то, что его кормили черной икрой с ложечки, все равно был похож на драного уличного котяру. Поэтому наша передача не о котах, а про нас с вами. Такие дела", - цитирует пресс-служба слова Шнурова.

Программа выйдет в эфир в воскресенье, 3 сентября, в 12:15.

В 2016 году Шнуров совместно с Софико Шеварднадзе вел шоу "Про любовь" на Первом канале.