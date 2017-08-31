СМИ: Деннис Родман похвалил Ким Чен Ына и назвал КНДР "страной XXIV века"

НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /ТАСС/. Бывший американский баскетболист Деннис Родман похвалил лидера КНДР Ким Чен Ына за превращение Корейской Народно-Демократической Республики из отсталого государства в "страну XXIV века". Такое мнение он высказал в интервью американскому журналу Dujour по итогам очередной поездки в Пхеньян.

"Он [Ким Чен Ын] действительно очень сильно меняет Северную Корею, она становится страной XXIV века. Это все равно что из эпохи, в которой жили Флинстоуны (герои одноименного мультфильма, жившие во времена каменного века - прим. ТАСС), попасть во времена Джетсонов (персонажи анимационного сериала, действие которого происходит в будущем - прим. ТАСС). Долой старое, да здравствует новое", - поделился своими впечатлениями Родман.

Жителей КНДР он назвал добрыми и трудолюбивыми. "Они работают очень много и умеют находить повод для гордости в самых простых вещах. Я не уверен, что кто-то из них знает, что такое лень, - они очень сконцентрированы на работе", - рассказал спортсмен.

При этом экс-звезда Национальной баскетбольной лиги пожаловался, что, несмотря на свою мировою известность, в КНДР его никто не знает. "Ты думаешь, что ты очень крутой в США, что тебя везде узнают, попросят автограф или захотят сфотографироваться. Но в Северной Корее люди просто проходят мимо", - посетовал бывший баскетболист.

Родман познакомился с Ким Чен Ыном после того, как в 2013 году приехал в Пхеньян посмотреть матч между американской командой "Гарлем Глобтроттерз" и национальной сборной КНДР. По итогам той поездки он заявил, что считает северокорейского лидера "настоящим руководителем, который заботится о своем народе".

С тех пор спортсмен побывал в КНДР шесть раз.