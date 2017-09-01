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Собянин поздравил школьников и педагогов с Днем знаний

Общество
1 сентября, 10:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС

Мэр Москвы открыл на севере столицы новое здание школы №1409

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Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин

© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в пятницу новое здание школы №1409 на севере столицы, а также поздравил ее учеников и педагогов с Днем знаний.

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"Сегодня большой праздник - около 2 млн учащихся и студентов придут в школы и московские вузы, сотни тысяч преподавателей, родителей, учащиеся, их близкие волнуются", - сказал он на торжественной линейке.

Собянин отметил, что у учащихся и преподавателей школы №1409 двойной праздник в этот день. "Не только построена, я бы сказал, создана новая школа. Создана с участием учеников, учителей, которые вместе с проектировщиками, строителями создавали эту школу", - отметил мэр, добавив, что новое здание оборудовано всем необходимым для получения современного образования.

Мэр столицы также поблагодарил столичных учителей, которые "создают одну из лучших систем образования не только в стране, но и в мире".

Новое здание школы №1409 на Ходынском поле построено по индивидуальному проекту и рассчитано на 700 учеников. За последние семь лет в Москве было построено 279 новых школ и детских садов.

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