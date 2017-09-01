Концентрация сероводорода превышена в 4 раза в одном из районов на востоке Москвы

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. "Мосэкомониторинг" зафиксировал в 07:00 мск четырехкратное превышение содержания в воздухе сероводорода на востоке столицы. Наибольшая концентрация вещества наблюдалась в Косино-Ухтомском районе, сообщили в экологической службе.

По данным ведомства, предельно допустимая концентрация (ПДК) сероводорода в Косино-Ухтомском районе достигала 4 ПДК, такие показатели зафиксированы станцией автоматической системы мониторинга "Кожухово". Также обнаружены превышения концентрации сероводорода в районах на юго-востоке Москвы: в Люблино - в 1,25 раза, в Капотне - в 1,12 раза, в Выхино-Жулебино - 1,1 раза.

Станция автоматического контроля "Кожухово" расположена вблизи мусоросжигательного завода №4, также в этом районе находится мусорный полигон "Кучино", который в июне был закрыт по поручению президента России Владимира Путина. Станция уже неоднократно фиксировала превышения по сероводороду. Так, в ночь на 17 августа концентрация этого вещества там была превышена в пять раз, а в ночь на 28 августа - более чем в четыре раза.