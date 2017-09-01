Росгвардия намерена расширять IT-факультет в пермском вузе для инфообеспечения войск

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Одним из приоритетных направлений работы Росгвардии становится информационное обеспечение войск, заявил журналистам первый замдиректора Росгвардии Сергей Меликов на праздновании Дня знаний в Московском президентском кадетском училище имени М. А. Шолохова войск нацгвардии РФ.
"Сегодня уже создан и активно развивается информационный факультет, существующий в Пермском военном институте. Но этому факультету мы придаем очень большое значение, потому что на сегодняшний день как информационное обеспечение деятельности войск, так и создание командно-информационных систем является приоритетными для войск национальной гвардии и приоритетным является развитие этого факультета", - сказал он.
Меликов отметил, что по мере финансовых и хозяйственных возможностей IT-факультет будет расширяться.
"Что касается разработок новых учебных программ, это дело техники и тех технологий, которые должны развиваться", - добавил Меликов.