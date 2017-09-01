Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Росгвардия намерена расширять IT-факультет в пермском вузе для инфообеспечения войск

Общество
1 сентября, 12:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС

Первый замдиректора Росгвардии Сергей Меликов отметил, что информационное обеспечение деятельности войск и создание командно-информационных систем является приоритетными для войск национальной гвардии

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Одним из приоритетных направлений работы Росгвардии становится информационное обеспечение войск, заявил журналистам первый замдиректора Росгвардии Сергей Меликов на праздновании Дня знаний в Московском президентском кадетском училище имени М. А. Шолохова войск нацгвардии РФ.

"Сегодня уже создан и активно развивается информационный факультет, существующий в Пермском военном институте. Но этому факультету мы придаем очень большое значение, потому что на сегодняшний день как информационное обеспечение деятельности войск, так и создание командно-информационных систем является приоритетными для войск национальной гвардии и приоритетным является развитие этого факультета", - сказал он.

Меликов отметил, что по мере финансовых и хозяйственных возможностей IT-факультет будет расширяться.

"Что касается разработок новых учебных программ, это дело техники и тех технологий, которые должны развиваться", - добавил Меликов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
День знаний - 2017
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Что изменится для школьников и студентов в новом учебном году
Праздничная молитва во время Курбан-байрама у Московской Соборной мечети в 2015 году
История и традиции исламского праздника жертвоприношения Курбан-байрам
Британский стандарт: чему отечественные вузы могут поучиться у английских коллег
Фото
10
Более 200 тыс. верующих отпраздновали Курбан-байрам в Москве
3
20 лет спустя: ограда Кенсингтонского дворца вновь превратилась в мемориал принцессы Дианы
21
Forbes опубликовал список самых влиятельных россиян столетия
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Власти Крыма не зафиксировали вещание в регионе украинских телеканалов
2
Россия отреагирует на ноту США по закрытию дипобъектов РФ
3
Клинцевич: объявление Сороса террористом будет означать подрыв основ существования США
4
Мартин Шульц назвал российский Крым свершившимся фактом
5
Президент Польши: нельзя забывать, кто был жертвой, а кто агрессором Второй мировой войны
6
Футболист ПСЖ Неймар приобрел пятиэтажный дом в пригороде Парижа
7
Путин прибыл в Ярославль, где проведет телемост со школьниками
Темы дня
Новости партнеров
Реклама