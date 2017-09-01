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Героя России Александра Прохоренко навечно зачислили в списки Смоленской военной академии

Общество
1 сентября, 12:59 UTC+3 ТАСС

Старший лейтенант Прохоренко погиб в Сирии в марте 2016 года при выполнении задачи по наведению ударов российских самолетов

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ТАСС, 1 сентября. Имя Героя России Александра Прохоренко навечно зачислили в списки личного состава Смоленской военной академии войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в Смоленском региональном отделении "Единой России".

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Старший лейтенант Прохоренко погиб в Сирии в марте 2016 года при выполнении задачи по наведению ударов российских самолетов в провинции Хомс. Попав в окружение боевиков, офицер вызвал огонь на себя.

"Сегодня главный враг не только нашей страны, но и всего цивилизованного мира - это терроризм и экстремизм. В борьбе с этим врагом, в борьбе за безопасность нашей страны погиб старший лейтенант Александр Прохоренко, Герой России. Отныне он навеки будет в списках военной академии им. А. М. Василевского", - привели в пресс-службе слова зампреда Госдумы Сергея Неверова, присутствовавшего в пятницу на торжественном построении в академии, посвященном началу учебного года.

На построении состоялся ритуал зачисления погибшего офицера в списки личного состава учебного заведения. В пресс-службе добавили, что Неверов вместе с руководителями учебного заведения побывал в казарме, где жил курсант Прохоренко, там организован уголок памяти героя, где сохраняют его кровать, тумбочку, стоит фотография.

Ранее на территории академии был открыт бюст Прохоренко, а в мае нынешнего года горсовет Смоленска принял решение назвать именем героя одну из новых улиц города. Прохоренко родился в Оренбургской области и там же закончил зенитно-ракетное училище, а затем был переведен в академию войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ в Смоленске. 11 апреля указом президента РФ Прохоренко посмертно было присвоено звание Героя России.

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