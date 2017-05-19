Именем погибшего в Сирии лейтенанта Прохоренко назовут улицу в Смоленске

СМОЛЕНСК, 19 мая. /ТАСС/. Одну из улиц в Смоленске назовут в честь погибшего в Сирии российского офицера Александра Прохоренко. Решение об этом приняли члены комиссии Смоленского городского совета по социальной сфере, сообщает пресс-служба горсовета.

"Члены постоянного комитета Смоленского городского совета приняли единогласное решение о присвоении имени погибшего в Сирии российского офицера Александра Прохоренко одной из новых улиц в Заднепровском районе областного центра", - сказано в сообщении пресс-службы горсовета.

В 2012 году Прохоренко с отличием окончил смоленскую Военную академию войсковой противовоздушной обороны ВС РФ им. Василевского. В прошлом году на здании академии была открыта мемориальная доска.

Старший лейтенант Прохоренко погиб в Сирии 17 марта 2016 года при выполнении задачи по наведению ударов российских самолетов в районе населенного пункта Тадмор (провинция Хомс, Сирия). Попав в окружение боевиков, офицер вызвал огонь на себя.

Прохоренко родился в Оренбургской области и там же закончил зенитно-ракетное училище, после чего был переведен в академию в Смоленск. 11 апреля указом президента РФ Прохоренко посмертно было присвоено звание Героя России.