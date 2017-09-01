Москалькова вышла на видеосвязь с родными якобы пострадавших граждан Чечни

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова вышла на видеосвязь с родственниками якобы пострадавших в Чечне граждан, о которых ранее сообщали СМИ, в частности "Новая газета".

"Были обращения из Чеченской Республики, сейчас провожу видео-конференц-связь с родственниками с тем, чтобы получить подробности обстоятельств, ибо у правоохранительных органов и у меня были крайне ограниченные сведения - только фамилии и инициалы", - сказала Москалькова журналистам после встречи со студентами Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина.

"Сегодня у нас есть понимание о месте проживания родственников, ряда из них, обстоятельствах, о которых писала первоначально "Новая газета". Начали поступать обращения и от граждан", - добавила она.

"Новая газета" ранее опубликовала несколько материалов о гражданах, которых якобы преследуют в Чечне. В частности, они касались задержаний и возможных убийств жителей республики из-за их нетрадиционной сексуальной ориентации. В другой публикации утверждалось, что в Чечне в результате спецопераций были задержаны граждане, которые потом якобы были убиты.