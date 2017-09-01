Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: американка пожертвовала $22 млн зоопарку в Кёльне

Общество
1 сентября, 16:25 UTC+3 ТАСС

По словам Элизабет Райхерт, для немецкого города зоопарк является не менее значимой достопримечательностью, чем Кёльнский собор

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 1 сентября. Гражданка США Элизабет Райхерт пожертвовала $22 млн зоопарку города Кёльн (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия). Об этом сообщает в пятницу газета Koelner Stadt-Anzeiger.

Чета Райхерт эмигрировала в Соединенные Штаты из Германии после Второй мировой войны. По данным издания, в 2015 году Элизабет направила директору зоопарка электронное письмо с уведомлением о пожертвовании, которое он изначально не воспринял всерьез. Позже 93-летняя Элизабет начала посылать на банковский счет зоопарка по €6 тыс. каждый месяц.

Как объяснила Элизабет, предложение направить деньги зоопарку изначально исходило от ее супруга Арнульфа, который скончался в 1998 году, но решение они принимали совместно. По ее словам, для Кёльна зоопарк является не менее значимой достопримечательностью, чем Кёльнский собор. "Надеюсь, Кёльну понравится... Мы никогда его не забывали", - отметила женщина.

По информации газеты, сейчас решается вопрос о создании фонда Arnulf Reichert Foundation. По замыслу четы Райхерт, им должны будут совместно управлять финансист в США, представляющий интересы Элизабет, и директор зоопарка в Кёльне.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Германия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Что изменится для школьников и студентов в новом учебном году
Праздничная молитва во время Курбан-байрама у Московской Соборной мечети в 2015 году
История и традиции исламского праздника жертвоприношения Курбан-байрам
Британский стандарт: чему отечественные вузы могут поучиться у английских коллег
Фото
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев
4
Патрушев принял участие в открытии в Петрозаводске кадетского училища
10
Более 200 тыс. верующих отпраздновали Курбан-байрам в Москве
3
20 лет спустя: ограда Кенсингтонского дворца вновь превратилась в мемориал принцессы Дианы
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Президент Польши: нельзя забывать, кто был жертвой, а кто агрессором Второй мировой войны
2
Украина вводит с 1 января 2018 года биоконтроль для иностранных граждан, включая РФ
3
В Кремле назвали рейдерским захватом ситуацию с дипобъектами РФ в США
4
Мартин Шульц назвал российский Крым свершившимся фактом
5
Клинцевич: объявление Сороса террористом будет означать подрыв основ существования США
6
Пятилетнего мальчика похитили у матери в центре Калуги
7
Автомобиль врезался в толпу в центре Петербурга
Темы дня
Новости партнеров
Реклама