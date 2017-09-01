СМИ: американка пожертвовала $22 млн зоопарку в Кёльне

ТАСС, 1 сентября. Гражданка США Элизабет Райхерт пожертвовала $22 млн зоопарку города Кёльн (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия). Об этом сообщает в пятницу газета Koelner Stadt-Anzeiger.

Чета Райхерт эмигрировала в Соединенные Штаты из Германии после Второй мировой войны. По данным издания, в 2015 году Элизабет направила директору зоопарка электронное письмо с уведомлением о пожертвовании, которое он изначально не воспринял всерьез. Позже 93-летняя Элизабет начала посылать на банковский счет зоопарка по €6 тыс. каждый месяц.

Как объяснила Элизабет, предложение направить деньги зоопарку изначально исходило от ее супруга Арнульфа, который скончался в 1998 году, но решение они принимали совместно. По ее словам, для Кёльна зоопарк является не менее значимой достопримечательностью, чем Кёльнский собор. "Надеюсь, Кёльну понравится... Мы никогда его не забывали", - отметила женщина.

По информации газеты, сейчас решается вопрос о создании фонда Arnulf Reichert Foundation. По замыслу четы Райхерт, им должны будут совместно управлять финансист в США, представляющий интересы Элизабет, и директор зоопарка в Кёльне.