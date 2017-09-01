"Матери Беслана" попросили ЕСПЧ отклонить ходатайство Минюста РФ о пересмотре дела

ВЛАДИКАВКАЗ, 1 сентября. /ТАСС/. Члены комитета "Матери Беслана" обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с просьбой отказать Минюсту РФ в пересмотре дела о теракте в школе в 2004 году в Большой палате суда. Об этом в пятницу сообщила председатель комитета Сусанна Дудиева.

"Решение ЕСПЧ очень важное для нас, долгожданное. Оно дает некую оценку нашей многолетней борьбе в поисках правды. Но то, что сейчас Минюст РФ просит передать дело в Большую палату, говорит о нежелании властей исполнять решение, это намеренно затягивается. Мы обратились в ЕСПЧ с просьбой отклонить их ходатайство", - сказала Дудиева на пресс-конференции в Беслане после проведения памятных мероприятий в первый день вахты.

В апреле 2017 года ЕСПЧ обязал Россию выплатить истцам по делу о теракте в Беслане порядка €3 млн. Суд постановил, что Россия должна выплатить заявителям в общей сложности €2,995 млн в качестве возмещения морального ущерба, а также €88 тыс. представителям истцов в качестве возмещения судебных издержек.

Дело касается террористической атаки в городе Беслане в Северной Осетии в сентябре 2004 года. В нем фигурируют 409 истцов, в числе которых члены семей погибших в результате захвата заложников и последовавшего штурма людей, а также сами заложники, получившие ранения.

В свою очередь, в июле 2017 года Минюст РФ обжаловал решение ЕСПЧ, указав на ряд противоречий. В частности, российская сторона ходатайствует о передаче дела на повторное рассмотрение в Большую палату из-за "выявленных очевидных противоречий в практике ЕСПЧ, сформированной по схожим обстоятельствам в отношении других стран Совета Европы". По мнению представителей Минюста РФ, решение ЕСПЧ "может рассматриваться как явное применение в отношении России двойных стандартов при оценке Европейским судом эффективности планирования и контроля спасательной операции, а также необходимости применения силы сотрудниками отрядов специального назначения в ходе проведения контртеррористической операции и освобождения заложников".

Следствие

Также на пресс-конференции челны комитета назвали следствие по теракту в Беслане неполноценным, так как оно, по их мнению, свелось лишь к доказательству вины единственного оставшегося в живых из банды террористов, захвативших школу, Нурпаши Кулаева. В то время как, считают в комитете, необходимо было выявить круг лиц, допустивших теракт.

Отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу №1 в Беслане утром 1 сентября 2004 года во время праздничной линейки. Террористы загнали в спортзал учебного заведения более 1 тыс. заложников, в том числе малолетних детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду. Операция по освобождению заложников началась 3 сентября.

В результате погибли и позднее скончались от ранений 335 человек, из них 186 детей. Ранены были 810 заложников, сотрудников спецназа, милиции и военнослужащих.