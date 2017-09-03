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Абдулатипов поручил создать единый антитеррористический фронт Дагестана

Общество
3 сентября, 15:53 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 3, сентября. /ТАСС

Глава республики также призвал глав регионов СКФО объединиться вокруг этой идеи для создания единого всероссийского антитеррористического фронта

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МАХАЧКАЛА, 3 сентября. /ТАСС/. Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов поручил создать единый антитеррористический фронт республики Дагестан. Об этом он заявил в воскресенье в ходе республиканского антитеррористического форума в Махачкале, сообщила ТАСС начальник управления по информационной политике администрации главы и правительства Дагестана Тамара Чиненная.

"Сегодня по итогам прошедшего в Махачкале антитеррористического форума Рамазан Абдулатипов поручил правительству создать единый антитеррористический фронт республики Дагестан. Он также призвал глав регионов Северо-Кавказского федерального округа объединиться вокруг этой идеи для создания единого всероссийского антитеррористического фронта", - сказала Чиненная.

"В настоящее время информации о том, кто войдет в этот фронт и чем конкретно он будет заниматься пока нет. В ближайшее время будет создана рабочая группа, которая займется этими вопросами", - сообщила собеседница агентства.

"Создание единого антитеррористического фронта - это призыв главы республики ко всем дагестанцам, россиянам, чтобы каждый из нас на своем месте активно противодействовал против терроризма и экстремизма. Возможно, это будет общественная организация, но пока прорабатываются разные варианты. Деятельность его будет направлена против различных проявлений терроризма и экстремизма", - пояснил ТАСС курирующий правоохранительный блок вице-премьер правительства Дагестана Рамазан Джафаров.

Республиканский антитеррористический форум в Махачкале прошел в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом. Участие в нем приняли представители республиканских властей, муниципалитетов региона, общественных и молодежных организаций.

День солидарности

День солидарности в борьбе с терроризмом отмечается в России 3 сентября начиная с 2005 года. Памятная дата связана с терактом в Беслане (1-3 сентября 2004 года), когда в результате захвата школы боевиками погибли более 300 человек (более 150 детей).

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