Абдулатипов поручил создать единый антитеррористический фронт Дагестана

Движение автотранспорта около посольства Мьянмы в Москве открытоМосква 3 сентября, 15:57
Алекно заявил, что не сомневается в победе российских волейболистов на чемпионате ЕвропыСпорт 3 сентября, 15:49
Российские гимнастки завоевали серебро ЧМ в групповых упражнениях с пятью обручамиСпорт 3 сентября, 15:46
Фазель: участие сборной Южной Кореи поднимет интерес зрителей к хоккейному турниру ОИ-2018Спорт 3 сентября, 15:41
Пакьяо заявил о намерении провести бой-реванш с Хорном на ФилиппинахСпорт 3 сентября, 15:39
Фазель: оргкомитет ОИ-2018 озабочен проблемой наследия олимпийских объектовСпорт 3 сентября, 15:30
Российские дзюдоисты уступили бразильцам в полуфинале ЧМ в смешанном командном турниреСпорт 3 сентября, 15:22
Фазель: IIHF может только принять решение НХЛ разрешить Зарипову играть в лигеСпорт 3 сентября, 15:09
Захарова: спецслужбы США собирались искать взрывчатку в российской дипсобственностиПолитика 3 сентября, 14:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МАХАЧКАЛА, 3 сентября. /ТАСС/. Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов поручил создать единый антитеррористический фронт республики Дагестан. Об этом он заявил в воскресенье в ходе республиканского антитеррористического форума в Махачкале, сообщила ТАСС начальник управления по информационной политике администрации главы и правительства Дагестана Тамара Чиненная.
"Сегодня по итогам прошедшего в Махачкале антитеррористического форума Рамазан Абдулатипов поручил правительству создать единый антитеррористический фронт республики Дагестан. Он также призвал глав регионов Северо-Кавказского федерального округа объединиться вокруг этой идеи для создания единого всероссийского антитеррористического фронта", - сказала Чиненная.
"В настоящее время информации о том, кто войдет в этот фронт и чем конкретно он будет заниматься пока нет. В ближайшее время будет создана рабочая группа, которая займется этими вопросами", - сообщила собеседница агентства.
"Создание единого антитеррористического фронта - это призыв главы республики ко всем дагестанцам, россиянам, чтобы каждый из нас на своем месте активно противодействовал против терроризма и экстремизма. Возможно, это будет общественная организация, но пока прорабатываются разные варианты. Деятельность его будет направлена против различных проявлений терроризма и экстремизма", - пояснил ТАСС курирующий правоохранительный блок вице-премьер правительства Дагестана Рамазан Джафаров.
Республиканский антитеррористический форум в Махачкале прошел в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом. Участие в нем приняли представители республиканских властей, муниципалитетов региона, общественных и молодежных организаций.
День солидарности в борьбе с терроризмом отмечается в России 3 сентября начиная с 2005 года. Памятная дата связана с терактом в Беслане (1-3 сентября 2004 года), когда в результате захвата школы боевиками погибли более 300 человек (более 150 детей).