Циклон из Европы принесет дожди в столичный регион

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Циклон, который перемещается со стороны Белоруссии, во вторник оттеснит из столичного региона антициклон и принесет дожди. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

"Плотные фронтальные облака ограничат дневную температуру воздуха, ее средние суточные значения во вторник и в среду будут около или немного ниже к нормы. Начиная с четверга, интенсивность дождей будет небольшой, с южными и западными ветрами станет теплее", - отметил представитель метеослужбы.

Во вторник, 5 сентября, с приближением циклона, прогнозируется небольшой, местами умеренный дождь. В Москве 8-10, по области 6-11 градусов. Днем дождь продолжится, местами он будет сильным, в Москве воздух прогреется до 12-14, в Подмосковье - до 11-16 градусов. Прогнозируется северо-восточный, восточный ветер со скоростью 5-10 м/с, местами с порывами до 12-17 м/с.

В среду, 6 сентября, циклон продолжит влиять на погоду, дождь местами так же будет сильным, прогремят грозы. Ночью в 10-12, по области - от 7 до 12 градусов. Днем в Москве будет 14-16, по области - от 13 до 18 градусов. Ветер восточный, 5-10 м/с, местами порывы до 12-17 м/с.

В четверг, 7 сентября, дожди будут уже не такими сильными, ночью пройдет умеренный дождь, термометры покажут в Москве 11-13, по области - от 8 до 13 градусов. Днем прогнозируется небольшой дождь и 17-19 в столице, по области 14-19 градусов, ветер южной четверти, 5-10 м/с.

В пятницу и субботу фон атмосферного давления останется пониженным, по-прежнему ожидаются небольшие дожди, Ночами температура будет понижаться до 6-11, днем будет 13-18 градусов, что на градус выше климатической нормы.