Кабмин утвердил порядок бесплатного проезда детей-сирот на транспорте

ГОРКИ, 4 сентября. /ТАСС/. Правительство России определило порядок обеспечения бесплатным проездом на транспорте детей-сирот в сельской местности, которые обучаются по очным программам.

"Правительство определило порядок обеспечения указанных лиц [детей-сирот и оставшихся без попечения родителей] бесплатным транспортом, - заявил глава кабмина Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами. - Теперь этот порядок становится более ясным, понятным".

"Мы на уровне правительства должны принимать специальный документ о порядке проезда на городском, пригородном и внутрирайонном транспорте в сельской местности [детей-сирот и оставшихся без попечения родителей], это касается ситуации, когда дети-сироты обучаются по очной форме на основных образовательных программа обучения за счет средств различных бюджетов", - напомнил он.

Премьер добавил, что аналогичные акты должны быть приняты и на уровне руководства регионов.