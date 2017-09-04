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Кабмин утвердил порядок бесплатного проезда детей-сирот на транспорте

Общество
4 сентября, 14:08 UTC+3 ГОРКИ ГОРКИ 4, сентября. /ТАСС

Глава правительства Дмитрий Медведев отметил, что аналогичные акты должны быть приняты и на уровне руководства регионов

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ГОРКИ, 4 сентября. /ТАСС/. Правительство России определило порядок обеспечения бесплатным проездом на транспорте детей-сирот в сельской местности, которые обучаются по очным программам.

"Правительство определило порядок обеспечения указанных лиц [детей-сирот и оставшихся без попечения родителей] бесплатным транспортом, - заявил глава кабмина Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами. - Теперь этот порядок становится более ясным, понятным".

"Мы на уровне правительства должны принимать специальный документ о порядке проезда на городском, пригородном и внутрирайонном транспорте в сельской местности [детей-сирот и оставшихся без попечения родителей], это касается ситуации, когда дети-сироты обучаются по очной форме на основных образовательных программа обучения за счет средств различных бюджетов", - напомнил он.

Премьер добавил, что аналогичные акты должны быть приняты и на уровне руководства регионов.

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