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Эксперты более чем 20 стран обсудят горноспасательное дело на конференции в Новокузнецке

Общество
4 сентября, 16:07 UTC+3 НОВОКУЗНЕЦК область/ 4, сентября. /ТАСС

Мероприятие проводит МЧС России под эгидой Международной горноспасательной организации (IMRB)

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НОВОКУЗНЕЦК /Кемеровская область/, 4 сентября. /ТАСС/. VIII Международная горноспасательная конференция IMRB-2017 начала свою работу в Новокузнецке, форум впервые проходит в России. Как отметил глава МЧС России Владимир Пучков, выступая на открытии конференции, на ней собрались более 200 экспертов в области горного и горноспасательного дела из более чем 20 стран.

"Уверен, что данное мероприятие принесет ощутимую практическую пользу и послужит стимулом к внедрению лучших практик в сфере горноспасательного обслуживания, обеспечения безопасности и противоаварийной готовности объектов ведения горных работ. Конференция станет важным шагом к достижению нашей общей цели - сохранению жизни и здоровья горноспасателей и шахтеров", - сказал Пучков.

Конференцию проводит МЧС России под эгидой Международной горноспасательной организации (IMRB). Как отметили в пресс-службе министерства, такое масштабное мероприятие проходит в России впервые.

"Основной целью конференции станет обсуждение актуальных вопросов горноспасательного обслуживания и методов подготовки горноспасателей и шахтеров. Участников конференции ждет насыщенная программа, в которой органично сочетаются мероприятия научного, практического и ознакомительного характера", - сказал собеседник агентства.

Также в ведомстве отметили, что в этом году в конференции впервые принимает участие Колумбия и в следующий раз мероприятие будет проходить именно в этой стране. Кроме того, в состав международного горноспасательного сообщества планирует войти и Армения.

По данным МЧС, за последние пять лет горноспасателями оказана помощь 1812 шахтерам и успешно ликвидировано 142 аварии. В 32 регионах РФ насчитывается 18 военизированных горноспасательных отрядов общей численностью около 4 тыс. человек.

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