Участники акции "Дети вместо цветов" собрали 15 млн рублей в помощь тяжелобольным детям

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Фонд "Вера" подвел предварительные итоги благотворительной акции "Дети вместо цветов". Согласно сообщению организации, участники акции смогли собрать более 15 млн рублей 700 подопечным фонда и детского хосписа "Дом с маяком".

1 сентября школьники дарили учителям один букет вместо тридцати. По замыслу организаторов акции, сэкономленные от покупки цветов средства родители переводили в помощь тяжелобольным детям.

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"Это праздник и учителя, и детей. И решение участвовать в акции - очень интимное, добровольное, это дело каждого учителя, каждого класса и каждой семьи", - сказала президент фонда Юлия Матвеева.

Всего фонд "Вера" получил на участие в акции более 5 тыс. заявок от разных классов. В акции приняли участие школьники из многих городов России, в том числе Москвы, Челябинска, Пятигорска, Сочи, Екатеринбурга, Белгорода и Санкт-Петербурга. Окончательный итог акции будет подведен через месяц.