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Вячеслав Зайцев представил свою первую автобиографическую книгу

Общество
5 сентября, 16:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, сентября. /ТАСС

По словам модельера, работа над книгой "Мода. Мой дом" велась на протяжении семи лет

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Модельер Вячеслав Зайцев представил свой автобиографический альбом "Мода. Мой дом". Первыми познакомились с изданием участники и гости пресс-конференции, которая прошла во вторник в ТАСС.

"Мода. Мой дом" - моя первая иллюстрированная биография за всю историю моей работы. Я счастлив, что в нее вошли не только мемуары, фотографии из семейного альбома, но и воспоминания моих друзей и коллег. В этой книге читатели также найдут много моих графических зарисовок, эскизов, которые находятся в данный момент в частных коллекциях за рубежом и представляют для меня огромную ценность", - сказал Зайцев.

Работа над книгой, в которой участвовали родственники, коллеги и ученики маэстро моды, велась семь лет. В издании 300 страниц, она содержит воспоминания, рассказы, иллюстрации, фотографии, которые ранее не публиковались. Поклонники творчества Вячеслава Зайцева смогут увидеть также редкие снимки из семейного альбома и личного архива мастера, снимки с модных показов. В книгу также включены уникальные съемки моделей времен Общесоюзного дома моделей одежды на Кузнецком мосту и коллекций "Московского дома моды Вячеслава Зайцева".

Заместитель генерального директора "Издательской группы "Эксмо-АСТ" Марина Абрамова рассказала, что книга "Мода. Мой дом" является одной из самых ожидаемых осенних новинок по версии журнала Forbes.

Она также уточнила, что на страницах издания нашла отражение и первая зарубежная публикация о "подающем надежды советском модельере". "Статью о Зайцеве за рубежом впервые опубликовали в журнале Paris Match в 1963 году", - рассказала Абрамова.

Первый тираж иллюстрированного альбома Вячеслава Зайцева "Мода. Мой дом" составляет 3 тыс. экземпляров. В ближайшее время книга появится в продаже.

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